El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

El día de hoy, 8 de abril de 2026, Marchena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 02:00 y las 08:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 15 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados, con una humedad relativa que rondará el 89%. Esto generará una sensación de frescura, especialmente para aquellos que se desplacen al aire libre. A partir de las 09:00, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrá un cielo cubierto hasta la tarde.

Durante la tarde, la temperatura comenzará a ascender ligeramente, alcanzando los 18 grados hacia las 16:00. Sin embargo, la nubosidad persistirá, y se espera que la lluvia escasa continúe intermitentemente. La humedad relativa descenderá a un 55%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más agradable.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 17 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 27 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una ligera brisa, que, combinada con la temperatura, ofrecerá un alivio ante la posible incomodidad de la humedad.

En cuanto a la probabilidad de tormenta, se estima que será del 25% entre las 08:00 y las 14:00, lo que indica que, aunque no es muy probable, no se puede descartar la posibilidad de alguna tormenta aislada. A medida que se acerque la noche, la probabilidad de lluvia se mantendrá baja, pero el cielo seguirá cubierto.

La puesta de sol se producirá a las 20:50, y aunque las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, se espera que se mantengan en torno a los 14 grados durante la noche. En resumen, el día en Marchena será mayormente nublado, con algunas lluvias ligeras y temperaturas frescas, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.