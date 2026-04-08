El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

Hoy, 8 de abril de 2026, Mairena del Aljarafe se prepara para un día mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. La temperatura oscilará entre los 10 y 13 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 95%, lo que podría hacer que el aire se sienta más pesado.

A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque con intervalos de nubes altas y poco nuboso en algunos momentos. La probabilidad de precipitación es moderada, con un 40% de posibilidades de lluvia ligera entre las 2 y las 8 de la mañana, y un 75% entre las 8 y las 2 de la tarde. Esto sugiere que es probable que se produzcan algunas lluvias escasas, especialmente en la primera parte del día, aunque no se anticipan acumulaciones significativas.

El viento soplará del oeste a una velocidad de entre 5 y 15 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, lo que podría contribuir a una sensación de frescura. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 32 km/h en las horas más activas del día, especialmente en la tarde, cuando la temperatura podría llegar a un máximo de 19 grados .

A medida que se acerque la tarde, la nubosidad se mantendrá, con un cielo muy nuboso y algunas posibilidades de tormenta, con un 45% de probabilidad entre las 2 y las 8 de la tarde. Esto podría generar un ambiente inestable, aunque las lluvias no se anticipan como un evento significativo. La temperatura comenzará a descender hacia la noche, alcanzando valores de alrededor de 15 grados .

La puesta de sol se producirá a las 20:53, marcando el final de un día que, aunque nublado y con posibilidades de lluvia, también ofrecerá momentos de calma y temperaturas agradables. La noche se presentará despejada en algunos momentos, permitiendo que la temperatura baje a niveles más frescos, lo que podría ser un alivio tras un día de nubosidad y viento. En resumen, se recomienda a los habitantes de Mairena del Aljarafe que estén preparados para un día variable, con la posibilidad de llevar un paraguas a mano y disfrutar de las temperaturas moderadas que caracterizan esta época del año.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.