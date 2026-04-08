El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

Hoy, 8 de abril de 2026, Mairena del Alcor se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance el día, las temperaturas oscilarán entre los 10 y 18 grados, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en las primeras horas del día, donde se estima un 90% de posibilidad de lluvia entre las 02:00 y las 08:00. Durante este periodo, se anticipa una precipitación ligera de aproximadamente 0.2 mm. A medida que el día progrese, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrá en un 25% entre las 14:00 y las 20:00, lo que sugiere que podrían producirse algunas lloviznas.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 24 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente. A medida que el día avanza, la velocidad del viento se moderará, pero se mantendrá constante, contribuyendo a la sensación de humedad en el aire.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 76% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 51% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque las nubes podrían limitarla en ciertos momentos, especialmente durante las lluvias. Los intervalos nubosos se alternarán con momentos de cielo despejado, especialmente hacia el final de la tarde, cuando se prevé que el cielo se aclare un poco.

Los amantes de las actividades al aire libre deben estar preparados para las condiciones cambiantes y llevar un paraguas, especialmente en las primeras horas del día. A medida que se acerque la tarde, las condiciones mejorarán, ofreciendo una ventana más agradable para disfrutar de la naturaleza en Mairena del Alcor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.