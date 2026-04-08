El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

El día de hoy, 8 de abril de 2026, Lucena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormenta, lo que indica que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas. La probabilidad de precipitación es del 100% durante las primeras horas del día, lo que sugiere que las lluvias serán intensas y continuas.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 15 grados , siendo más frescas en las primeras horas y aumentando ligeramente hacia la tarde. A medida que avance el día, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo en torno a los 15 grados, pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta el 94%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno y malestar.

En cuanto a las precipitaciones, se estima que se acumularán entre 2 y 6 mm a lo largo del día, con picos de lluvia más intensos en las horas centrales. Las lluvias serán persistentes, con intervalos de menor intensidad, pero siempre con la posibilidad de tormentas eléctricas, especialmente en la tarde. La probabilidad de tormenta se sitúa en un 60% durante el periodo de 14:00 a 20:00, lo que podría generar condiciones peligrosas en las carreteras y espacios al aire libre.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 20 km/h, lo que podría generar ráfagas más fuertes en momentos de tormenta. Este viento, combinado con la lluvia, podría causar una sensación de frío mayor a la esperada para esta época del año.

Es recomendable que los ciudadanos de Lucena tomen precauciones, evitando salir a la calle si no es necesario y asegurándose de que sus viviendas estén preparadas para la llegada de las lluvias. Además, se aconseja estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. La jornada de hoy será un claro recordatorio de la fuerza de la naturaleza, y es fundamental actuar con responsabilidad y precaución.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.