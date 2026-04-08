El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

El día de hoy, 8 de abril de 2026, Lora del Río se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un mínimo de 12 grados en las horas más frescas de la mañana.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que indica que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras. Se espera que la precipitación acumulada sea de aproximadamente 0.1 a 0.2 mm, lo que no debería causar problemas significativos, pero sí podría generar un ambiente húmedo y fresco. La humedad relativa será alta, oscilando entre el 91% y el 80% a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 19 km/h. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 33 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. A medida que el día avance, el viento se moderará, pero seguirá siendo un factor a tener en cuenta, especialmente en las horas de la tarde.

Durante la tarde, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 19 grados, aunque la sensación térmica podría ser inferior debido a la combinación de viento y humedad. Las nubes altas comenzarán a aparecer, pero el cielo seguirá mayormente cubierto. La probabilidad de tormentas es moderada, con un 55% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que podría llevar a algunos chubascos aislados.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que el cielo permanezca cubierto. Las temperaturas nocturnas rondarán los 15 grados, con una humedad que podría aumentar nuevamente, alcanzando niveles del 72% al final del día.

En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy será fresco y mayormente cubierto, con lluvias ligeras y un viento moderado. Es recomendable llevar un paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.