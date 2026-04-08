El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

Hoy, 8 de abril de 2026, Linares se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 87% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, rondando los 15 grados, con un ligero descenso hacia la tarde. Las condiciones de nubosidad se mantendrán, y a partir de la mañana, se prevén intervalos de lluvia ligera, con precipitaciones que podrían acumularse hasta 1 mm en total. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Linares necesiten paraguas.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán entre 12 y 30 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 52 km/h en las horas más activas. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas más expuestas. La dirección del viento cambiará ligeramente a lo largo del día, pero se mantendrá predominantemente del oeste y noroeste.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 55% en las primeras horas y podría aumentar a un 65% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían estar acompañadas de actividad eléctrica en algunos momentos, especialmente en la franja horaria de la tarde.

La visibilidad podría verse afectada por la combinación de la lluvia y la nubosidad, por lo que se recomienda precaución al conducir. La tarde se presentará con intervalos nubosos y, aunque las temperaturas se mantendrán frescas, la sensación térmica podría ser más baja debido al viento y la humedad.

En resumen, el día en Linares se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas. Los habitantes deben estar preparados para condiciones cambiantes y posibles tormentas, así como para un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.