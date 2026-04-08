El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

El día de hoy, 8 de abril de 2026, se espera un tiempo variable en Lepe, con predominancia de cielos poco nubosos en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la situación cambiará drásticamente, ya que se anticipa la llegada de niebla densa que afectará la visibilidad, especialmente durante las primeras horas de la tarde. Esta niebla puede generar condiciones de conducción complicadas, por lo que se recomienda precaución a los automovilistas.

La temperatura en Lepe se mantendrá relativamente fresca, comenzando en torno a los 11 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 17 grados en las horas más cálidas de la tarde. Sin embargo, a medida que caiga la noche, se espera un descenso gradual, volviendo a los 11 grados hacia el final del día. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la niebla.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la lluvia haga su aparición en la tarde, con acumulados que podrían llegar a los 3 mm. La probabilidad de precipitación es significativa, alcanzando un 60% en las horas de niebla y aumentando hasta un 85% en la franja horaria de 14:00 a 20:00. Esto sugiere que es muy probable que los habitantes de Lepe experimenten lluvias ligeras a moderadas durante la tarde.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 17 km/h, aumentando en intensidad a medida que se acerque la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 31 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo, especialmente para quienes se encuentren al aire libre.

A lo largo del día, se prevé que la probabilidad de tormentas sea también notable, con un 60% de posibilidad de tormenta durante las horas de niebla y un 80% entre las 14:00 y las 20:00. Esto podría traer consigo no solo lluvias, sino también descargas eléctricas, por lo que se aconseja estar atentos a las alertas meteorológicas.

En resumen, el día en Lepe se caracterizará por un inicio tranquilo que dará paso a condiciones más inestables, con niebla, lluvias y un aumento en la actividad eléctrica. Se recomienda a la población que tome las precauciones necesarias y esté atenta a los cambios en el tiempo a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.