El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

Hoy, 8 de abril de 2026, Lebrija se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con posibilidades de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que alcanzará hasta un 60% en las primeras horas, especialmente entre las 2 y las 8 de la mañana. Se espera que la lluvia sea mínima, con acumulaciones de hasta 0.3 mm en las primeras horas.

A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados , con una humedad relativa alta que rondará el 93%. Esto generará una sensación de frescura, especialmente para aquellos que se desplacen al aire libre. El viento soplará del oeste a una velocidad de 6 km/h, aumentando ligeramente a 7 km/h en las horas siguientes.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo de 20 grados, lo que proporcionará un respiro en comparación con las frescas temperaturas matutinas. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 75% entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde. Las condiciones de nubosidad continuarán, con descripciones que van desde "muy nuboso" hasta "cubierto", lo que podría desanimar a quienes planean actividades al aire libre.

En la tarde, la probabilidad de tormenta también será notable, alcanzando un 40% entre las 2 y las 8 de la tarde. Esto sugiere que, aunque la lluvia puede ser escasa, las condiciones podrían volverse inestables, y es recomendable estar preparado para cambios repentinos en el tiempo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados hacia las 11 de la noche. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de bochorno. El viento, que soplará del sur, alcanzará velocidades de hasta 12 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

En resumen, el día en Lebrija se caracterizará por un tiempo mayormente nublado con posibilidades de lluvia escasa, temperaturas frescas y un viento moderado. Se recomienda a los residentes que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y que tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormenta.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.