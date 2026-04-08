El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

Hoy, 8 de abril de 2026, la ciudad de Jaén se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que variarán a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, y se espera que esta tendencia continúe durante la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 16 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

A medida que avance la mañana, la probabilidad de precipitación aumentará significativamente. Se anticipa que entre las 8:00 y las 14:00 horas, la probabilidad de lluvia será del 100%, con lluvias escasas que podrían acumular hasta 1.9 mm en total. Esto se debe a un sistema de baja presión que afecta la región, generando condiciones propensas a la lluvia. Los ciudadanos deben estar preparados para posibles chubascos, especialmente durante las horas centrales del día.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán ráfagas de viento que alcanzarán hasta 34 km/h, predominando de dirección suroeste. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de mayor actividad, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A medida que se acerque la tarde, las condiciones meteorológicas comenzarán a cambiar ligeramente. Aunque la lluvia persistirá, se espera que la intensidad disminuya hacia la tarde y la noche. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 15 grados , y la humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 76%. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente si se combina con el viento.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que la bruma y la niebla afecten la claridad del ambiente, especialmente en las primeras horas del día. Los conductores deben tener precaución al desplazarse, ya que la visibilidad podría verse reducida.

Hacia el final del día, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar, con una disminución en la probabilidad de lluvia y un cielo que podría despejarse parcialmente. Sin embargo, es recomendable estar atentos a los cambios, ya que la inestabilidad atmosférica podría traer sorpresas.

En resumen, hoy en Jaén se vivirá un día mayormente cubierto con lluvias intermitentes, temperaturas frescas y un viento notable. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.