El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

Hoy, 8 de abril de 2026, Huelva se prepara para un día con un tiempo variable que podría influir en las actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad, alcanzando momentos de cielo cubierto, especialmente durante la tarde.

La temperatura máxima se prevé que llegue a los 17 grados, lo que proporcionará un ambiente relativamente templado. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas del día. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a la precipitación, se anticipa un día mayormente seco, aunque hay una probabilidad del 45% de lluvia ligera entre las 8:00 y las 14:00 horas. La posibilidad de tormentas también es notable, con un 75% de probabilidad en el mismo intervalo. Por lo tanto, es recomendable que los ciudadanos estén preparados para posibles chubascos, especialmente si tienen planes al aire libre.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 2 y 18 km/h, alcanzando su máxima intensidad durante la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas costeras. Las rachas de viento podrían ser más intensas, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría afectar a actividades como la navegación o el ciclismo.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas descenderán a unos agradables 10 grados. La humedad comenzará a disminuir, lo que permitirá una noche más fresca y cómoda. La puesta de sol se producirá a las 20:57, ofreciendo un espectáculo visual que muchos podrán disfrutar.

En resumen, Huelva experimentará un día con condiciones climáticas cambiantes, donde la precaución ante posibles lluvias y tormentas es aconsejable, pero también habrá momentos agradables para disfrutar del aire libre. La variabilidad del tiempo será la protagonista, y los ciudadanos deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.