El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

Hoy, 8 de abril de 2026, la predicción meteorológica para Dos Hermanas indica un día mayormente cubierto, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescor.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas, especialmente durante la mañana y parte de la tarde. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 75% entre las 08:00 y las 14:00 horas, y un 20% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las lluvias, aunque ligeras, podrían ser persistentes, por lo que se recomienda a los ciudadanos estar preparados con paraguas o impermeables.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 7 y 14 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h en momentos puntuales. Esta brisa moderada podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas más tempranas del día. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender ligeramente, alcanzando un máximo de 19 grados hacia las 16:00 horas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 60% durante la mañana y del 50% en la franja horaria de la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, la posibilidad de que se desarrollen es considerable, lo que podría generar momentos de inestabilidad en el tiempo.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría dar lugar a una sensación de bochorno. La puesta de sol se producirá a las 20:52, marcando el final de un día que, aunque gris y potencialmente lluvioso, también ofrecerá momentos de calma y frescura.

En resumen, hoy en Dos Hermanas se prevé un día mayormente cubierto con lluvias ligeras, temperaturas frescas y un viento moderado, lo que invita a disfrutar de actividades en interiores y a estar preparados para las inclemencias del tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.