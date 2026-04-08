El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

Hoy, 8 de abril de 2026, Écija se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones meteorológicas se mantengan así durante gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvia entre las 02:00 y las 08:00, y nuevamente entre las 20:00 y las 02:00 del día siguiente. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la intensidad de la lluvia disminuirá, aunque se mantendrán algunas posibilidades de chubascos esporádicos.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que alcanzarán hasta los 12 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Las rachas máximas de viento podrían llegar a 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente, especialmente durante las horas más frías de la mañana.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que el día avance, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que indican los termómetros.

A partir de la tarde, se espera que el cielo comience a despejarse, aunque las nubes persistirán en el horizonte. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, con mínimas que rondarán los 13 grados . La puesta de sol se producirá a las 20:49, marcando el final de un día que, aunque comenzará con condiciones inestables, podría ofrecer un respiro hacia la tarde.

Es recomendable que los ciudadanos de Écija se preparen para un día variable, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para las condiciones frescas y húmedas. La vigilancia ante posibles tormentas es esencial, especialmente en las primeras horas del día, cuando la probabilidad de tormenta es más alta.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.