El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

Hoy, 8 de abril de 2026, Coria del Río se prepara para un día mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con una ligera posibilidad de lluvia escasa, especialmente en las primeras horas del día. La temperatura oscilará entre los 10 y 13 grados , con un leve descenso en las primeras horas que se estabilizará hacia la mañana.

A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, con intervalos de nubes altas y momentos de cielo poco nuboso. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, donde se prevé que el termómetro marque hasta 21 grados , proporcionando un respiro en comparación con las frescas temperaturas matutinas. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 60% en las horas más cálidas.

La probabilidad de precipitación es moderada, con un 10% de posibilidad de lluvia entre las 14:00 y las 20:00 horas. Aunque las lluvias no se anticipan como un evento significativo, es recomendable que los ciudadanos estén preparados para posibles chubascos ligeros. La probabilidad de tormentas también se incrementa en este periodo, alcanzando hasta un 50%, lo que sugiere que podrían desarrollarse algunas tormentas aisladas.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en las horas de mayor actividad. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde, cuando la temperatura se eleva. La dirección del viento también podría influir en la dispersión de la nubosidad y en la posible formación de tormentas.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse, y las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará, lo que podría generar una sensación de bochorno. La puesta de sol se producirá a las 20:53, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables y templados para disfrutar al aire libre. Es un día ideal para llevar un paraguas y estar atento a las condiciones cambiantes del tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.