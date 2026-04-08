El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

El día de hoy, 8 de abril de 2026, Córdoba se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormenta, lo que podría generar condiciones de inestabilidad. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias significativas.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados , con un leve descenso a medida que avance el día. En las primeras horas, la temperatura se mantendrá en torno a los 14 grados, pero se espera que baje a 10 grados en la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose en niveles elevados, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que se registren entre 3 y 5 mm de lluvia, con picos de hasta 4 mm en las horas centrales del día. Las lluvias serán intermitentes, con momentos de mayor intensidad, especialmente en la tarde. La probabilidad de tormenta también es considerable, con un 55% de posibilidad de que se produzcan tormentas eléctricas en la tarde, lo que podría complicar aún más las condiciones climáticas.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 16 km/h, aumentando en momentos de tormenta. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 27 km/h, lo que podría generar incomodidad y afectar la visibilidad en las zonas más afectadas por la lluvia.

A medida que se acerque la noche, se espera que las condiciones climáticas comiencen a mejorar ligeramente, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. Las temperaturas nocturnas descenderán a unos 11 grados, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo.

Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas y lluvias intensas, evitando actividades al aire libre y asegurando sus pertenencias en caso de que se produzcan inundaciones locales. Mantenerse informado a través de los canales meteorológicos es esencial para estar al tanto de cualquier cambio en las condiciones climáticas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.