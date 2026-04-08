El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

Hoy, 8 de abril de 2026, Castilleja de la Cuesta experimentará un día mayormente cubierto, con un cielo que se mantendrá en su mayoría nublado durante las primeras horas de la mañana. A partir de la madrugada y hasta la mañana, se prevé que las nubes cubran el cielo, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones mejoren ligeramente, con la aparición de claros en el cielo. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, donde se prevé que se sitúen en torno a los 19 grados . Sin embargo, la nubosidad persistirá, y se anticipa que el cielo se mantenga mayormente cubierto durante la tarde. La probabilidad de precipitación es baja, con un 0% de posibilidad de lluvia en la mayoría de los periodos, aunque se registró una ligera posibilidad de lluvia escasa en la tarde, con un 20% de probabilidad entre las 2 y las 8 de la tarde.

El viento soplará de dirección sur, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 14 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más templadas del día. La racha máxima de viento podría alcanzar hasta los 29 km/h, lo que podría ser notable en áreas más abiertas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será moderada, con un 20% de posibilidad en la tarde. Esto sugiere que, aunque no se anticipan tormentas severas, es recomendable estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará, lo que podría generar una sensación de frío. El cielo permanecerá cubierto, y la visibilidad podría verse afectada por la niebla en algunas áreas.

En resumen, el día en Castilleja de la Cuesta se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas agradables durante la tarde y un leve riesgo de lluvia. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de disfrutar de algunos claros en el cielo a medida que avanza la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.