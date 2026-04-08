El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

Hoy, 8 de abril de 2026, Cartaya se despertará bajo un cielo mayormente despejado, aunque la bruma y la niebla matutina podrían hacer acto de presencia en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que el sol brille con fuerza, especialmente en las horas centrales, proporcionando un ambiente agradable para disfrutar al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 17 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde. Este rango térmico sugiere un día fresco, ideal para actividades al exterior, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 100% en la madrugada, lo que podría contribuir a la sensación de frescura. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 60% por la tarde, lo que permitirá una sensación más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a una velocidad de entre 13 y 17 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 31 km/h en momentos puntuales. Este viento moderado podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de mayor actividad.

A lo largo del día, existe una probabilidad del 60% de precipitaciones en las horas de la tarde, aunque se espera que sean escasas y no afecten significativamente las actividades al aire libre. Las lluvias, si se presentan, serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 3 mm. Por lo tanto, es recomendable que los cartayeros tengan a mano un paraguas o un impermeable, especialmente si planean estar fuera durante la tarde.

La probabilidad de tormentas también se sitúa en un 60% en las horas de la tarde, lo que podría generar algunas inquietudes entre los que disfrutan de actividades al aire libre. Sin embargo, es importante destacar que, aunque la posibilidad de tormenta está presente, no se anticipan condiciones severas.

En resumen, el día en Cartaya se perfila como mayormente despejado con algunas nubes y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día fresco y agradable, ideal para paseos y actividades al aire libre, siempre con la precaución de estar atentos a posibles cambios en el tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.