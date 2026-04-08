El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

Hoy, 8 de abril de 2026, Carmona se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir tormentas y lluvia escasa en ciertos momentos. Desde la madrugada, el cielo ha estado cubierto, y esta tendencia se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas más frescas, alrededor de 10 grados, que irán aumentando gradualmente.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 82% y descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunos. Esto, combinado con las temperaturas frescas, podría dar lugar a una sensación de frío, especialmente en las primeras horas.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas, con un total acumulado de aproximadamente 0.4 mm a lo largo del día. Sin embargo, la probabilidad de lluvia es significativa, alcanzando un 95% en el periodo de 08:00 a 14:00, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan chubascos intermitentes. La probabilidad de tormenta también es notable, con un 70% en las primeras horas del día, lo que podría generar algunas interrupciones en las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 31 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría contribuir a una sensación térmica más fría. A medida que el día avanza, la velocidad del viento disminuirá, pero seguirá siendo notable, especialmente en las horas de la tarde.

Es recomendable que los residentes de Carmona se preparen para un día de clima variable, llevando consigo paraguas y abrigos si planean salir. Las condiciones podrían ser propicias para actividades en interiores, dado el pronóstico de lluvia y tormenta. A medida que se acerque la tarde, el cielo podría despejarse ligeramente, pero las nubes seguirán dominando el panorama.

En resumen, el día de hoy en Carmona se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvia y tormentas, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. Manténgase informado sobre las actualizaciones meteorológicas y tome precauciones si planea salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.