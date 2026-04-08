El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

El día de hoy, 8 de abril de 2026, en Camas, se espera un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 13 grados . A medida que avance el día, las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, donde se prevé que lleguen a los 20 grados, proporcionando un respiro en comparación con las frescas mañanas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 78% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 64% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. La combinación de nubes y humedad podría dar lugar a algunas precipitaciones ligeras, con una probabilidad del 45% de lluvia en las primeras horas de la mañana y un 60% en la tarde. Sin embargo, las cantidades de lluvia esperadas son mínimas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 30 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. A lo largo del día, el viento podría ser un factor a tener en cuenta, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 45% en las primeras horas y del 55% en la tarde, lo que sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, existe un riesgo considerable de que se desarrollen. Los ciudadanos deben estar atentos a los cambios en el tiempo, especialmente si tienen planes que dependen de condiciones meteorológicas favorables.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse, y las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando valores de alrededor de 11 grados . La puesta de sol se producirá a las 20:53, marcando el final de un día que, aunque nublado y potencialmente lluvioso, ofrecerá momentos de calor y actividad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.