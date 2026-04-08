El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

Hoy, 8 de abril de 2026, Cabra se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían hacer su aparición, especialmente en las primeras horas del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para lluvias intensas.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 15 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando un leve aumento hacia la tarde. A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 14 grados, lo que puede resultar en un ambiente fresco y húmedo. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 90%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 37 km/h en los momentos más intensos. Esta combinación de viento y lluvia puede generar condiciones de incomodidad, así que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente si se desplazan en vehículos.

A lo largo del día, las lluvias serán constantes, con acumulaciones que podrían llegar a los 6 mm en las primeras horas. A medida que se acerque la tarde, la intensidad de la lluvia podría disminuir ligeramente, pero aún se prevén chubascos intermitentes. La probabilidad de tormentas también se mantiene alta, con un 55% en los periodos de la tarde, lo que podría generar descargas eléctricas y rachas de viento más fuertes.

En resumen, el día de hoy en Cabra se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias y tormentas que dominarán la jornada. Es aconsejable que los residentes se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas y tomen las precauciones necesarias para evitar inconvenientes. La combinación de lluvia, viento y temperaturas frescas hará que sea un día para permanecer en casa o, al menos, estar bien preparados si se necesita salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.