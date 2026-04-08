El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

Hoy, 8 de abril de 2026, Las Cabezas de San Juan se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con posibilidades de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitaciones que alcanzará hasta un 80% en los periodos de 02:00 a 08:00 y de 08:00 a 14:00. Se espera que la lluvia sea mínima, con acumulaciones que no superarán los 0.5 mm en total.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 11 y los 21 grados . Las primeras horas del día comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 14 grados, descendiendo a 12 grados en la madrugada. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento, alcanzando los 20 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 19 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 82% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 50% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

El viento soplará predominantemente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 23 km/h. Este viento puede contribuir a una ligera sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad.

A lo largo del día, el cielo experimentará cambios, pasando de un estado cubierto a momentos de poco nuboso, especialmente en las horas de la tarde. Sin embargo, se anticipa que el cielo se mantenga mayormente nublado, lo que podría limitar la visibilidad del sol.

En resumen, el día en Las Cabezas de San Juan se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. Se recomienda a los habitantes y visitantes que se preparen para un día variable, llevando consigo un paraguas y vistiéndose en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.