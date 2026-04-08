El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

El día de hoy, 8 de abril de 2026, Bormujos se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura inicial de 13 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un mínimo de 10 grados en las horas más frescas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 84% y alcanzando hasta un 96% en las primeras horas del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas más bajas. A lo largo de la mañana, se espera que la nubosidad se mantenga constante, con intervalos de nubes altas que podrían dar paso a algunas lluvias escasas, especialmente en la tarde.

La probabilidad de precipitación es moderada, con un 35% de posibilidades en las primeras horas y aumentando a un 80% entre las 8 y las 14 horas. Esto sugiere que es probable que se produzcan algunas lluvias ligeras, aunque no se anticipan acumulaciones significativas. La tarde podría traer consigo un ligero alivio en la intensidad de las lluvias, pero la posibilidad de tormentas se mantiene en un 60% durante este periodo.

El viento soplará desde el oeste a una velocidad de 14 km/h en las primeras horas, aumentando a 21 km/h en la tarde. Esto podría generar ráfagas más intensas, especialmente en zonas abiertas. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección, predominando del sur y del sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque la presencia de nubes y posibles lluvias podría reducirla en momentos puntuales. La puesta de sol está programada para las 20:53, lo que permitirá disfrutar de un atardecer que, aunque nublado, podría ofrecer matices interesantes en el cielo.

En resumen, Bormujos experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas frescas, alta humedad y probabilidad de lluvias ligeras, especialmente en las horas centrales del día. Se recomienda a los residentes estar preparados para condiciones cambiantes y llevar paraguas si planean salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.