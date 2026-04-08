El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

El día de hoy, 8 de abril de 2026, Bailén se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia, aunque en cantidades mínimas.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 17 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 15 grados, proporcionando un ambiente fresco pero no excesivamente frío. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 92% en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 12 y 30 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 50 km/h en algunos momentos, especialmente durante la tarde. Esta combinación de viento y humedad podría generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre. Se recomienda precaución al conducir, ya que las ráfagas de viento pueden ser fuertes y repentinas.

A lo largo del día, se prevén intervalos nubosos, con nubes altas que podrían dar paso a una ligera mejora en la visibilidad en algunos momentos. Sin embargo, la tendencia general será hacia un cielo cubierto, lo que limitará la cantidad de luz solar que alcanzará el suelo. La probabilidad de tormenta es moderada, con un 55% en las horas de la tarde, lo que podría indicar la posibilidad de tormentas aisladas.

Para aquellos que planean salir, es aconsejable llevar un paraguas o un impermeable, ya que las lluvias, aunque ligeras, pueden ser persistentes. La tarde será el periodo más crítico en términos de precipitaciones, con un total acumulado que podría llegar a 1 mm. En resumen, el tiempo en Bailén hoy será fresco, húmedo y mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias esporádicas y vientos moderados.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.