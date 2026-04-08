El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

El día de hoy, 8 de abril de 2026, Baeza se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 12 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 94%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance la mañana, se espera que la probabilidad de precipitación aumente, con un 100% de posibilidades entre las 2 y las 8 de la mañana. Durante este periodo, se prevé que caigan entre 0.1 y 0.2 mm de lluvia, lo que podría generar un ambiente húmedo y resbaladizo en las calles. La presencia de tormentas es también probable, con un 55% de probabilidad en las primeras horas del día, lo que podría traer consigo ráfagas de viento.

La velocidad del viento variará a lo largo del día, comenzando con ráfagas de hasta 24 km/h desde el sureste en la mañana, y aumentando a medida que el día avanza. Para la tarde, se anticipa que el viento sople desde el oeste a una velocidad de 30 km/h, lo que podría generar un ambiente más fresco y dinámico. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 56 km/h, especialmente en las horas de mayor actividad.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando un máximo de 12 grados . La probabilidad de lluvia se mantendrá alta, con un 90% entre las 8 y las 2 de la tarde, y un 95% entre las 2 y las 8 de la tarde. Esto sugiere que los residentes de Baeza deben estar preparados para condiciones de lluvia, especialmente si planean actividades al aire libre.

Hacia la noche, el cielo permanecerá cubierto, aunque se espera que la intensidad de la lluvia disminuya. Las temperaturas caerán a alrededor de 10 grados , y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, el tiempo en Baeza para hoy será predominantemente nublado, con lluvias intermitentes y un ambiente fresco. Los habitantes deben estar preparados para condiciones cambiantes y tomar precauciones adecuadas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.