El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

Hoy, 8 de abril de 2026, Baena se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con tormentas y lluvias escasas, especialmente en las primeras horas del día. La temperatura se mantendrá en torno a los 15 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 14 grados en las horas centrales del día. La humedad relativa será alta, rondando el 77% al 79%, lo que podría generar una sensación de bochorno, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias durante estas horas.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 23 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. En las primeras horas del día, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 46 km/h, lo que podría generar algunas molestias, especialmente para quienes se desplacen en bicicleta o a pie.

A medida que se acerque la tarde, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. Las lluvias continuarán, con acumulaciones que podrían llegar a los 4 mm, y la temperatura se mantendrá en torno a los 14 grados. La probabilidad de tormentas también se mantendrá alta, con un 60% de posibilidad de que se produzcan en la tarde.

Hacia la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La humedad aumentará, lo que podría dar lugar a la formación de niebla en las horas nocturnas, especialmente en las zonas más bajas de la ciudad.

Es recomendable que los habitantes de Baena se preparen para un día de lluvia y tormentas, llevando paraguas y ropa adecuada para las condiciones húmedas. Las actividades al aire libre deben ser planificadas con precaución, y se sugiere estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.