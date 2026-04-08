El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

Hoy, 8 de abril de 2026, Arahal se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura inicial de 14 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas más cálidas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 76% y descendiendo gradualmente a un 62% hacia la tarde. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede crear un ambiente propicio para la formación de nubes de tormenta. La probabilidad de precipitación es significativa, con un 100% de posibilidad de lluvias entre las 2 y las 8 de la mañana, y un 90% entre las 8 de la tarde y las 2 de la tarde. Se anticipa que las precipitaciones acumuladas sean de aproximadamente 0.1 mm en la mañana y 0.7 mm en la tarde, lo que indica que, aunque las lluvias no serán intensas, sí se presentarán de manera constante.

El viento soplará desde el este a una velocidad de 16 km/h, aumentando a 26 km/h por la tarde, lo que podría generar ráfagas más fuertes en momentos puntuales. Las direcciones del viento variarán, predominando del este y sureste, lo que podría influir en la sensación térmica, haciéndola más fresca en comparación con las temperaturas registradas.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con momentos de nubosidad variable. Las condiciones de nubosidad se mantendrán hasta la tarde, cuando se espera que el cielo se mantenga cubierto con lluvias escasas. La probabilidad de tormentas también es notable, con un 60% de posibilidad entre las 2 y las 8 de la mañana y un 40% entre las 8 de la tarde y las 2 de la tarde.

Los habitantes de Arahal deben estar preparados para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia. La combinación de temperaturas frescas, alta humedad y viento puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para el tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.