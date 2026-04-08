El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

Hoy, 8 de abril de 2026, Andújar se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que sugieren la posibilidad de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura inicial de 15 grados , que descenderá ligeramente a lo largo del día, alcanzando mínimas de 12 grados en las horas más frescas.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvia en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea escasa en algunos momentos, pero también se prevén intervalos de lluvia más intensa, especialmente entre las 2 y las 8 de la tarde, donde se estima que se acumularán entre 3 y 4 mm de agua. La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

El viento soplará desde el oeste a una velocidad de entre 11 y 34 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 40 km/h en momentos puntuales, especialmente durante la tarde. Esta combinación de viento y lluvia puede generar condiciones de inestabilidad, por lo que se recomienda precaución al desplazarse, especialmente en áreas donde el viento pueda ser más fuerte.

A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán en torno a los 12 a 15 grados, con un ligero aumento hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento. En la noche, se espera que el cielo continúe cubierto, con temperaturas que descenderán a unos 11 grados, y la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menor intensidad.

Los amantes de la naturaleza y las actividades al aire libre deben estar preparados para un día de clima variable. Aunque la lluvia puede ser un inconveniente, también es una oportunidad para disfrutar de la frescura que trae consigo. Se aconseja llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia si se planea salir. En resumen, Andújar vivirá un día de abril típico, donde la primavera se muestra en su faceta más húmeda y fresca.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.