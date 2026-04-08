El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

El día de hoy, 8 de abril de 2026, Almonte se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan estables, rondando los 10 grados, con cielos muy nubosos y la posibilidad de niebla en las primeras horas. La visibilidad podría verse reducida, así que se recomienda precaución a quienes se desplacen por carretera.

Durante la tarde, la temperatura comenzará a ascender ligeramente, alcanzando hasta 18 grados . Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, con intervalos de nubosidad que podrían dar paso a algunas lluvias escasas, especialmente en la franja horaria de 14:00 a 20:00. La probabilidad de precipitación es del 90% en este periodo, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia, aunque no se anticipan acumulaciones significativas.

El viento soplará desde el sur a una velocidad que oscilará entre 7 y 29 km/h, con rachas más intensas en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. Se recomienda a los ciudadanos que se abriguen adecuadamente si planean salir, ya que la combinación de viento y humedad puede resultar incómoda.

En la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose entre los 11 y 12 grados. El cielo permanecerá cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menor intensidad. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría dar lugar a la formación de brumas y nieblas durante la madrugada del día siguiente.

En resumen, el día de hoy en Almonte se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias escasas. Se aconseja a los habitantes que se preparen para un día húmedo y fresco, con precauciones al conducir debido a la niebla y la lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.