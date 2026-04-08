El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

El día de hoy, 8 de abril de 2026, Aljaraque se verá afectado por un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, con intervalos nubosos que podrían traer consigo algunas lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

La temperatura en las primeras horas del día se mantendrá en torno a los 10 grados , descendiendo ligeramente a 9 grados en la madrugada. A medida que el sol avance en el cielo, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 11 grados a media mañana y llegando a un máximo de 15 grados en la tarde. Sin embargo, hacia el final del día, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados hacia la noche.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a un 87% hacia la noche. Esto puede contribuir a la sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas. La bruma y la niebla serán características notables en la mañana, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras, así que se recomienda precaución a los conductores.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur con una velocidad que oscilará entre los 12 y 16 km/h, aumentando en intensidad a medida que avance el día. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 35 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en áreas abiertas.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 90% de posibilidades de lluvia entre las 8 y las 14 horas, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras durante este periodo. A partir de las 14 horas, la probabilidad de lluvia disminuye considerablemente, aunque aún existe un 10% de posibilidad de que se produzcan algunas lloviznas.

En resumen, el día en Aljaraque se caracterizará por un tiempo cambiante, con cielos que irán de poco nubosos a nubosos, temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias escasas, especialmente en las horas centrales del día. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para condiciones variables y tomar precauciones ante la posibilidad de lluvia y viento.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.