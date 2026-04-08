El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en La Algaba según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 8 de abril de 2026, La Algaba se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de niebla y algunas posibilidades de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor y a la formación de niebla en algunas áreas.
A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12 grados, con un ligero aumento hacia la tarde, donde podría alcanzar los 20 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y al viento. La velocidad del viento será moderada, predominando del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 19 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío se acentúe.
La probabilidad de precipitación es notable, con un 40% de posibilidades de lluvia en las primeras horas del día, aumentando a un 75% en la franja horaria de la tarde. Se prevé que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en la mayoría de los casos. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles tormentas, ya que la probabilidad de tormenta también se sitúa en torno al 45% durante la tarde.
A medida que se acerque la noche, el cielo continuará cubierto, y la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de incomodidad para aquellos que se encuentren al aire libre. Las condiciones de visibilidad podrían verse afectadas por la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.
En resumen, el día en La Algaba se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para condiciones variables y que tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia y niebla.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.
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