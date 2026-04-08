El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

Hoy, 8 de abril de 2026, Alcalá la Real se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará cubierto, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 12 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas. Se anticipan lluvias ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm en las horas más activas de la mañana y la tarde. La humedad relativa será notablemente alta, superando el 90% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 19 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 41 km/h en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación térmica más fría. A medida que el día avance, el viento se suavizará, pero se mantendrá presente, especialmente en las horas de la tarde.

La probabilidad de tormentas también es considerable, con un 60% de posibilidad entre las 08:00 y las 14:00 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían ir acompañadas de actividad eléctrica en algunos momentos, especialmente durante la tarde. Los ciudadanos deben estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que la inestabilidad podría generar sorpresas.

A medida que se acerque la tarde, se espera que las lluvias disminuyan, pero el cielo permanecerá mayormente cubierto. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente hacia la noche, alcanzando los 9 grados . La puesta de sol se producirá a las 20:44, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, también traerá consigo la belleza de un cielo cubierto que puede ofrecer momentos de calma y reflexión.

En resumen, el día en Alcalá la Real se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con lluvias escasas y un cielo mayormente cubierto. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un día de paraguas y abrigo, y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.