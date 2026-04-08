El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

Hoy, 8 de abril de 2026, Alcalá de Guadaíra se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían traer algunas lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de la humedad y el viento. Este viento, que soplará principalmente del sur y sureste, alcanzará velocidades de hasta 14 km/h, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más fría de lo que realmente es.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 75% de posibilidades de lluvia escasa durante las primeras horas del día, especialmente entre las 2 y las 8 de la mañana. A lo largo de la mañana, la probabilidad de tormenta también se sitúa en un 60%, lo que sugiere que podrían producirse algunas tormentas aisladas. Sin embargo, a medida que el día avanza, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrá un 25% de posibilidad de precipitación entre las 2 y las 8 de la tarde.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque podría verse afectada en momentos de lluvia. Los intervalos nubosos se alternarán con momentos de cielo más despejado, especialmente hacia la tarde, cuando se prevé que el cielo se vuelva más nuboso, pero sin grandes acumulaciones de lluvia.

Es importante que los ciudadanos de Alcalá de Guadaíra se preparen para un día variable, llevando consigo paraguas o impermeables, especialmente si planean salir por la mañana. A medida que se acerque la tarde, las condiciones podrían mejorar ligeramente, permitiendo disfrutar de un paseo al aire libre, aunque siempre con precaución ante posibles cambios repentinos en el tiempo.

En resumen, el día de hoy en Alcalá de Guadaíra se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias, especialmente en las primeras horas. Manténganse informados y preparados para cualquier eventualidad climática.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.