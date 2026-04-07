El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que invitan a estar atentos a posibles precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondarán los 18 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas centrales del día, antes de descender ligeramente hacia la tarde.

La humedad relativa será notable, comenzando en un 64% por la mañana y aumentando hasta un 84% en las horas de la tarde, lo que podría contribuir a una sensación de bochorno. Los vientos, provenientes principalmente del este y del sureste, oscilarán entre 12 y 34 km/h, lo que podría generar una ligera brisa, aunque no se espera que sea suficiente para mitigar la sensación de calor.

A partir de la tarde, las probabilidades de precipitación aumentan considerablemente. Se estima que entre las 14:00 y las 20:00 horas, la probabilidad de lluvia alcanzará el 100%, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan chubascos. Las precipitaciones acumuladas podrían ser de hasta 0.9 mm, lo que indica que, aunque no se prevén lluvias torrenciales, sí habrá momentos de lluvia ligera a moderada. Además, existe un 80% de probabilidad de tormentas durante este periodo, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y rachas de viento más intensas.

Por la noche, el cielo continuará cubierto, con temperaturas que descenderán a unos 14 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para aquellos que planeen actividades al aire libre. Las condiciones de viento se mantendrán, aunque con una disminución en la velocidad, oscilando entre 12 y 22 km/h.

Es recomendable que los habitantes de El Viso del Alcor se preparen para un día en el que las actividades al aire libre podrían verse afectadas por la lluvia y las tormentas. Llevar un paraguas y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas será clave para disfrutar del día sin contratiempos. La combinación de temperaturas agradables y la posibilidad de lluvia puede hacer que el día sea ideal para disfrutar de actividades en interiores, como visitar cafés o centros culturales locales.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.