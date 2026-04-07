El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

El día de hoy, 7 de abril de 2026, Utrera se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 19 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 55% y descendiendo a lo largo de la mañana.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, con valores que podrían llegar hasta los 23 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la presencia del viento, que soplará desde el este y sureste, con rachas que alcanzarán hasta los 35 km/h. Este viento, aunque fresco, no será suficiente para mitigar la sensación de calor en las horas más cálidas.

La probabilidad de precipitación aumentará a medida que se acerque la tarde, con un 100% de posibilidad de lluvia entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían rondar entre 0.1 y 1 mm, pero no se descartan tormentas aisladas que podrían acompañar a la lluvia. La probabilidad de tormenta también es alta, alcanzando un 75% en la misma franja horaria.

Durante la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 21 grados hacia las 17:00 horas. La humedad relativa aumentará, llegando a un 64% al final de la tarde, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no cambiarán drásticamente. El cielo seguirá cubierto, y las temperaturas caerán a valores más frescos, alrededor de 15 grados hacia la medianoche. La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque las precipitaciones serán mínimas.

En resumen, Utrera experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables durante la tarde, pero con un alto riesgo de lluvias y tormentas en las horas centrales del día. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles cambios en el tiempo y llevar paraguas si planean salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.