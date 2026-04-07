El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

El día de hoy, 7 de abril de 2026, en Úbeda, se espera un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas y nubosidad variable a lo largo del día. Durante las primeras horas, el cielo estará adornado con nubes altas, pero a medida que avance la mañana, la nubosidad se intensificará, alcanzando un estado nuboso en la tarde. La temperatura oscilará entre los 12 y 25 grados , siendo más fresca en las primeras horas y alcanzando su punto máximo hacia la tarde.

La humedad relativa será notablemente variable, comenzando en un 37% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 75% en las horas de la tarde y la noche. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. La combinación de temperaturas y humedad sugiere que la sensación térmica podría ser más alta de lo que marcan los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 85% de lluvia entre las 14:00 y las 20:00 horas, con una expectativa de acumulación de hasta 0.4 mm. Las primeras gotas podrían comenzar a caer en la tarde, acompañadas de intervalos nubosos y, en algunos momentos, tormentas aisladas. La probabilidad de tormenta también se sitúa en un 75% durante el mismo periodo, lo que indica que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 23 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas más fuertes, especialmente en áreas abiertas. La dirección del viento podría contribuir a la sensación de frescura en las horas más cálidas, aunque también podría intensificar la sensación de inestabilidad atmosférica.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que descenderán a alrededor de 16 grados . La humedad seguirá en aumento, lo que podría generar un ambiente más pesado y húmedo. Los ciudadanos de Úbeda deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente, y es recomendable llevar paraguas o impermeables si planean salir durante la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.