El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

El día de hoy, 7 de abril de 2026, Tomares se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 18 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 23 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente relativamente cálido, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento.

La humedad relativa será un factor importante, con niveles que rondarán entre el 39% y el 89% a lo largo del día. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Las ráfagas de viento, que alcanzarán hasta 30 km/h desde el sur y suroeste, también influirán en la percepción del tiempo, aportando frescura en momentos puntuales.

A partir de la tarde, la probabilidad de precipitaciones aumentará considerablemente. Se prevé que entre las 14:00 y las 20:00 horas, la probabilidad de lluvia sea del 100%, con tormentas que podrían acompañar a las precipitaciones. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas de la tarde y hasta 2 mm en la tarde-noche. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, podrían ser suficientes para causar incomodidades y afectar actividades al aire libre.

El pronóstico también indica un riesgo de tormentas, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, con un 70% de probabilidad de que se produzcan. Esto podría incluir descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas, lo que hace recomendable que los residentes tomen precauciones si planean salir durante estas horas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimos de 13 grados hacia el final del día. El cielo permanecerá cubierto, y las condiciones de humedad seguirán siendo elevadas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

En resumen, hoy en Tomares se prevé un día mayormente cubierto, con temperaturas cálidas durante el día, pero con un aumento significativo en la probabilidad de lluvia y tormentas por la tarde. Se aconseja a los ciudadanos estar preparados para cambios bruscos en el tiempo y considerar la posibilidad de llevar paraguas o impermeables si planean salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.