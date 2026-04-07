El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

El día de hoy, 7 de abril de 2026, San Juan de Aznalfarache se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera un cielo cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 18 grados . La humedad relativa será notable, alcanzando niveles del 61% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la jornada, las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más alta debido a la humedad presente en el ambiente. La probabilidad de precipitación es baja en las primeras horas, pero se incrementa a partir de la tarde, con un 100% de probabilidad de lluvia entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se prevén lluvias escasas, con acumulados que podrían llegar hasta 2 mm en total.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 30 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco, especialmente en las horas de la tarde. A pesar de la presencia de nubes y la posibilidad de lluvia, las temperaturas se mantendrán agradables, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar un paraguas o impermeable por si acaso.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 75% de posibilidad de tormenta entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que podría generar un ambiente inestable en la región. Es importante estar atentos a los avisos meteorológicos, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Durante la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 13 grados hacia el final del día. La humedad aumentará, lo que podría generar una sensación de frescura. En resumen, el día de hoy en San Juan de Aznalfarache se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas agradables y la posibilidad de lluvias y tormentas en la tarde. Se aconseja a los ciudadanos estar preparados para cambios en el tiempo y disfrutar de la jornada con precaución.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.