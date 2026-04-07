El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

La jornada del 7 de abril de 2026 en La Rinconada se presenta con un panorama mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance la jornada, la nubosidad se mantendrá, con períodos de cielo cubierto que dominarán la mayor parte del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 13 y 24 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de los 17 grados, descendiendo ligeramente hacia la tarde, donde se espera un máximo de 24 grados. Este rango térmico sugiere un día templado, ideal para actividades al aire libre, aunque la presencia de nubes puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo habitual.

En cuanto a la humedad relativa, se anticipa que se mantenga en niveles moderados, comenzando en un 64% por la mañana y alcanzando hasta un 87% durante la noche. Esta humedad puede contribuir a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

La probabilidad de precipitación es un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que a partir de la tarde se incrementen las posibilidades de lluvia, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde la probabilidad de tormentas se sitúa en un 75%. Las precipitaciones, aunque escasas, podrían acumular hasta 1 mm en las horas pico, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir durante la tarde.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 34 km/h, especialmente en las horas centrales del día. Este viento puede aportar una sensación de frescura, pero también podría hacer que la experiencia al aire libre sea un poco más incómoda si se combina con la humedad.

En resumen, el 7 de abril en La Rinconada será un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y una creciente probabilidad de lluvia hacia la tarde. Los residentes y visitantes deben estar preparados para cambios en el tiempo y considerar la posibilidad de tormentas, especialmente en las horas de la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.