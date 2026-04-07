El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

El día de hoy, 7 de abril de 2026, Puente Genil se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad variable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una transición a un estado completamente cubierto durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 26 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se espera que la temperatura llegue a los 26 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 51% por la mañana y aumentando a lo largo del día, alcanzando hasta un 75% en las horas de la noche. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con una probabilidad del 90% de lluvia entre las 14:00 y las 20:00 horas. Aunque la cantidad de precipitación esperada es mínima, con valores que rondan los 0.1 mm, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir durante la tarde. Las tormentas también son una posibilidad, con un 90% de probabilidad de que se produzcan en el mismo intervalo horario.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 56 km/h, siendo más intenso en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas fuertes, especialmente en zonas abiertas. Se recomienda precaución al desplazarse, ya que el viento puede afectar la sensación térmica y la estabilidad de objetos ligeros en el exterior.

A medida que avance la tarde, las condiciones meteorológicas se mantendrán inestables, con la posibilidad de tormentas que podrían traer consigo lluvias escasas. Sin embargo, hacia la noche, se espera que el cielo comience a despejarse ligeramente, aunque permanecerá mayormente cubierto. Las temperaturas descenderán a unos 18 grados por la noche, lo que proporcionará un alivio tras el calor del día.

En resumen, hoy en Puente Genil se anticipa un día mayormente cubierto, con temperaturas cálidas, alta humedad y la posibilidad de lluvias y tormentas por la tarde. Es un día ideal para actividades en interiores, aunque se debe estar preparado para cambios repentinos en el tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.