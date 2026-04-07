El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

El día de hoy, 7 de abril de 2026, Priego de Córdoba se presenta con un panorama mayormente cubierto, con cielos que alternarán entre cubiertos y muy nubosos a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera un cielo completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 15°C y 17°C, lo que resulta bastante agradable para las actividades al aire libre, aunque la sensación térmica podría ser un poco más baja debido a la nubosidad.

A medida que avance la jornada, la temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 14:00 horas, donde se prevé que llegue a los 25°C. Sin embargo, a partir de la tarde, se anticipa un descenso gradual, con valores que rondarán los 22°C hacia las 17:00 horas. La humedad relativa también jugará un papel importante, comenzando en un 39% por la mañana y aumentando hasta un 70% en las horas de la noche, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado.

En cuanto a las precipitaciones, aunque la probabilidad de lluvia es baja en las primeras horas del día, se incrementará notablemente en la tarde y la noche. Se estima que entre las 14:00 y las 20:00 horas, la probabilidad de lluvia alcance un 95%, con acumulaciones que podrían llegar a 0.6 mm en la tarde y 0.8 mm en la noche. Esto sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir durante esas horas.

El viento también será un factor a considerar, con ráfagas que alcanzarán hasta 50 km/h en la tarde, provenientes del suroeste. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las horas más cálidas del día. La dirección del viento cambiará a lo largo del día, pero se mantendrá mayormente del este y suroeste, lo que podría influir en la sensación térmica.

Finalmente, para aquellos que disfrutan de la observación del cielo, el orto se producirá a las 07:53 y el ocaso a las 20:45, ofreciendo un tiempo de luz diurna considerable, aunque la visibilidad podría verse afectada por la nubosidad. En resumen, se prevé un día fresco y nublado, con posibilidades de lluvia en la tarde y viento moderado, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un buen libro en casa.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.