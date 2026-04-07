El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

Hoy, 7 de abril de 2026, Pozoblanco se prepara para un día mayormente cubierto, con cielos que permanecerán en esta condición durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, la nubosidad será predominante, con intervalos de nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales del día. A medida que avance la tarde, se espera un aumento en la probabilidad de tormentas, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde la posibilidad de tormenta alcanza un 95%.

Las temperaturas oscilarán entre los 12°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 24°C en la tarde, proporcionando un ambiente templado, aunque la sensación térmica podría verse afectada por el viento. La humedad relativa comenzará en un 47% y podría aumentar hasta un 89% hacia el final del día, lo que podría contribuir a la sensación de bochorno en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con acumulados que no superarán los 0.1 mm en las horas de mayor actividad. Sin embargo, la probabilidad de lluvia se incrementa notablemente en la tarde, con un 100% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias no sean intensas, podrían ser suficientes para mojar el suelo y refrescar el ambiente.

El viento soplará del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 28 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esta brisa podría ofrecer un alivio temporal del calor, aunque también podría contribuir a la sensación de inestabilidad atmosférica que precede a las tormentas.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas se estabilizarán, con cielos cubiertos que darán paso a un ambiente más tranquilo. Las temperaturas descenderán a unos 15°C, y la humedad aumentará, lo que podría hacer que la noche se sienta más fresca y húmeda.

En resumen, los habitantes de Pozoblanco deben estar preparados para un día de cielos cubiertos, con la posibilidad de tormentas y lluvias ligeras en la tarde. Es recomendable llevar paraguas y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.