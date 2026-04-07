El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Palma del Río según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 7 de abril de 2026, Palma del Río se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el estado del cielo se ha mantenido cubierto, y esta tendencia continuará durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 24 grados.
La humedad relativa será un factor importante, con niveles que rondarán entre el 34% y el 91% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La combinación de temperaturas moderadas y alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que indican los termómetros.
En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad significativa de lluvia, especialmente en la tarde y la noche. Se prevé que las lluvias sean escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.3 mm. Sin embargo, la probabilidad de precipitación aumenta considerablemente, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que es muy probable que los residentes de Palma del Río experimenten algunas lluvias ligeras, por lo que se recomienda llevar paraguas o impermeables si se planea salir.
El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 19 y 36 km/h. Las ráfagas de viento pueden ser más intensas en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente cuando se combine con la humedad.
A medida que avance el día, el cielo se mantendrá cubierto, y la posibilidad de tormentas ligeras aumentará, especialmente en la tarde. Las condiciones meteorológicas sugieren que, aunque no se esperan lluvias torrenciales, la combinación de nubes, viento y humedad podría generar un ambiente inestable.
En resumen, Palma del Río experimentará un día nublado con temperaturas agradables, pero con una alta probabilidad de lluvias ligeras y viento moderado. Los residentes deben estar preparados para cambios en el tiempo a medida que avanza el día, especialmente en las horas de la tarde y la noche.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.
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