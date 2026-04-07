El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

Hoy, 7 de abril de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el estado del cielo se ha mantenido cubierto, y esta tendencia continuará durante el día, con momentos de nubosidad variable. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 24 grados.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, con niveles que rondarán entre el 40% y el 87% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La combinación de temperaturas moderadas y alta humedad podría hacer que el ambiente se sienta más cálido de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas en las primeras horas del día, con un ligero aumento en la probabilidad de lluvia hacia la tarde. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente entre las 14:00 y las 20:00 horas, alcanzando un 100% en este intervalo. Se anticipa que la lluvia será ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 1-2 mm, lo que no debería causar mayores inconvenientes.

Además, existe una probabilidad considerable de tormentas, especialmente en la tarde, con un 70% de posibilidad de que se produzcan. Esto podría traer consigo ráfagas de viento más intensas, que se espera que alcancen velocidades de hasta 56 km/h en los momentos más fuertes. Los vientos predominantes serán del sur y suroeste, lo que podría contribuir a un ambiente más fresco en las horas de la tarde.

A medida que el día avance, la temperatura comenzará a descender, y se espera que al caer la noche, los termómetros marquen alrededor de 15 grados. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la nubosidad, así que se recomienda precaución a quienes planeen desplazamientos.

En resumen, Los Palacios y Villafranca experimentarán un día mayormente cubierto, con temperaturas agradables, alta humedad y la posibilidad de lluvias y tormentas en la tarde. Es un día ideal para actividades en interiores, pero quienes salgan deben estar preparados para cambios en el tiempo y posibles chubascos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.