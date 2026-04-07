El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

El día de hoy, 7 de abril de 2026, Osuna se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura de nubes será total, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 19 y 24 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales.

La humedad relativa será notable, comenzando en un 42% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 77% hacia la noche. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas moderadas, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que a partir de la tarde se produzcan lluvias ligeras, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se estima que la cantidad de lluvia acumulada podría ser de hasta 0.6 mm, lo que indica que, aunque no se espera un aguacero torrencial, sí habrá momentos de lluvia intermitente que podrían afectar las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 44 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las primeras horas de la tarde. Esta brisa puede aportar un alivio momentáneo a las temperaturas, pero también podría hacer que la sensación de frío se acentúe, especialmente durante las horas de lluvia.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 95% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes planeen estar al aire libre.

A medida que el día avance hacia la noche, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán a unos 16 grados . La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la nubosidad, así que se recomienda precaución en la conducción y en actividades al aire libre.

En resumen, el día en Osuna se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes, especialmente por la tarde. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las condiciones cambiantes del tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.