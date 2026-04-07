El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

El día de hoy, 7 de abril de 2026, Morón de la Frontera se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 24 grados a media tarde.

La humedad relativa será un factor importante, con niveles que comenzarán en un 44% por la mañana y que aumentarán progresivamente, alcanzando hasta un 83% hacia el final de la jornada. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la probabilidad de lluvia aumente significativamente a partir de la tarde. Las primeras gotas podrían comenzar a caer alrededor de las 14:00 horas, con una probabilidad de precipitación del 100% en este periodo. Se anticipa que la lluvia será ligera, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm, pero la posibilidad de tormentas también está presente, con un 90% de probabilidad de tormenta en la misma franja horaria.

El viento soplará del sureste, con velocidades que oscilarán entre 16 y 35 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde, donde se registrarán ráfagas de hasta 58 km/h. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente en áreas expuestas.

A medida que avance la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, y las condiciones de tormenta podrían intensificarse, especialmente hacia la noche. La temperatura comenzará a descender, alcanzando los 15 grados hacia el final del día.

Es recomendable que los habitantes de Morón de la Frontera se preparen para un día de clima variable, con la posibilidad de lluvias y tormentas, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Se sugiere estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si se planea salir, sobre todo en áreas donde el viento pueda ser más fuerte.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.