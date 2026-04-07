El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

El día de hoy, 7 de abril de 2026, Montilla se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con períodos de nubosidad variable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una transición a un estado completamente cubierto a medida que avanza el día. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 26 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 26 grados.

La humedad relativa será notablemente variable, comenzando en un 58% por la mañana y aumentando a un 84% hacia la noche. Esto sugiere que, a medida que el día avanza, la sensación de bochorno podría intensificarse, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la probabilidad de lluvia hacia la tarde. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 20% en las primeras horas, aumentando drásticamente a un 90% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto indica que, aunque las lluvias no serán intensas, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir durante la tarde.

El viento soplará predominantemente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 32 km/h. Las rachas más fuertes se experimentarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 53 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en combinación con la humedad elevada.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. La probabilidad de tormentas también se incrementa, con un 80% de posibilidad de que se produzcan en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo algunas tormentas eléctricas.

En resumen, Montilla experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas cálidas, pero con un aumento en la probabilidad de lluvias y tormentas hacia la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para condiciones cambiantes y tomar precauciones si planean actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.