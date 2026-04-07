El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

El día de hoy, 7 de abril de 2026, se prevé un tiempo variable en Moguer, con predominancia de cielos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con intervalos de nubes que podrían dejar caer algunas gotas, especialmente en las horas centrales del día. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando hasta un 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán ligeras.

Las temperaturas se mantendrán relativamente suaves, oscilando entre los 13 y 20 grados . En las primeras horas, se espera que la temperatura ronde los 16 grados, descendiendo ligeramente hacia la tarde, cuando se prevé un máximo de 19 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 93% en las horas de la tarde, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que realmente es.

El viento soplará desde el sur y sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 57 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. La velocidad del viento variará a lo largo del día, comenzando con vientos más suaves por la mañana y aumentando en intensidad hacia la tarde, lo que podría contribuir a un aumento en la sensación de frescura.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 70% entre las 08:00 y las 14:00, y un 75% entre las 14:00 y las 20:00. Esto indica que, además de las lluvias, podrían desarrollarse tormentas aisladas, especialmente en la tarde, lo que podría generar un ambiente inestable.

A medida que avance la tarde, se espera que el cielo continúe cubierto, con una ligera disminución en la probabilidad de lluvia hacia la noche. Sin embargo, las condiciones seguirán siendo propensas a la inestabilidad, por lo que se recomienda a los habitantes de Moguer estar preparados para cambios repentinos en el tiempo.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias ligeras y la posibilidad de tormentas, acompañado de un viento moderado a fuerte. Se aconseja a la población que tome precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.