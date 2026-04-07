El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

Hoy, 7 de abril de 2026, Martos se prepara para un día mayormente cubierto, con un cielo que alternará entre nubosidad y momentos de sol. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera se presentará muy nubosa, con temperaturas que rondarán los 16 grados centígrados. A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad se mantenga, con periodos de cielo cubierto que podrían traer consigo algunas lluvias ligeras.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se estima un 95% de posibilidad de lluvia. Esto coincide con un aumento en la actividad tormentosa, que podría alcanzar hasta un 80% en el mismo periodo. Por lo tanto, es recomendable que los habitantes de Martos se preparen para la posibilidad de tormentas y lleven consigo paraguas o impermeables si planean salir.

En cuanto a las temperaturas, se prevé un ligero aumento a lo largo del día, alcanzando un máximo de 25 grados centígrados en las horas más cálidas. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará desde el sur-suroeste a velocidades que oscilarán entre los 18 y 24 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 44 km/h. Este viento, aunque moderado, podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca, especialmente en las horas de la tarde.

La humedad relativa también jugará un papel importante en el tiempo de hoy, con niveles que comenzarán en un 43% por la mañana y que podrían aumentar hasta un 87% hacia el final de la jornada. Esto, combinado con la nubosidad y las posibles lluvias, creará un ambiente húmedo y algo pesado.

A medida que se acerque la noche, la nubosidad persistirá, y aunque las lluvias podrían disminuir, la posibilidad de tormentas ligeras seguirá presente. Las temperaturas nocturnas caerán a alrededor de 15 grados, lo que sugiere que será un final de día fresco y húmedo.

En resumen, Martos experimentará un día mayormente cubierto con altas probabilidades de lluvia y tormentas, temperaturas agradables pero con una sensación térmica más fresca debido al viento. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.