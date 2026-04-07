El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

El día de hoy, 7 de abril de 2026, Marchena se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 25 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se espera que el termómetro marque 25 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 20 grados hacia la noche.

La humedad relativa será un factor importante a lo largo del día, comenzando en un 44% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 83% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La combinación de la alta humedad y las temperaturas moderadas podría hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que haya intervalos nubosos con lluvia escasa, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se estima que la cantidad de lluvia acumulada será mínima, con valores que rondan los 0.1 a 0.4 mm, pero es recomendable que los marcheneros estén preparados para posibles chubascos ligeros.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 34 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 58 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 90% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que, aunque la lluvia pueda ser escasa, la actividad eléctrica podría ser un factor a considerar, especialmente en la tarde.

En resumen, Marchena experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas agradables pero una alta humedad que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa. Se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las condiciones meteorológicas y prepararse para posibles lluvias y tormentas durante la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.