El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

El día de hoy, 7 de abril de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un panorama mayormente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera un cielo completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, donde se prevé que la temperatura llegue a los 22 grados.

A medida que avance la tarde, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente. Se estima que entre las 14:00 y las 20:00 horas, la probabilidad de lluvia será del 100%, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan chubascos. Las precipitaciones acumuladas podrían ser de hasta 2 mm, especialmente en la tarde, cuando se prevén tormentas acompañadas de lluvia escasa. Esto podría generar un ambiente húmedo y fresco, con una humedad relativa que alcanzará hasta el 89% en las horas de la tarde.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 30 km/h, especialmente durante las horas de la tarde. Esta intensidad del viento podría hacer que la sensación térmica sea más fresca, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que sea buena en las primeras horas del día, pero podría verse afectada por la lluvia y la nubosidad en la tarde. Por lo tanto, es aconsejable que los conductores y peatones mantengan precaución, especialmente durante los momentos de lluvia.

A lo largo del día, la temperatura irá descendiendo gradualmente, alcanzando mínimos de 13 grados en la noche. La combinación de nubes, viento y posibles lluvias hará que la jornada sea más fresca de lo habitual para esta época del año. Se recomienda a los residentes de Mairena del Aljarafe que estén preparados para un día de clima variable, con la posibilidad de llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.