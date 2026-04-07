El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de abril

Hoy, 7 de abril de 2026, Mairena del Alcor se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el estado del cielo se ha caracterizado por un ambiente cubierto, con períodos de nubosidad muy densa que podrían generar algunas lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 13 y 23 grados . La mañana comenzará con un ambiente fresco, alcanzando los 17 grados a primera hora, y subiendo gradualmente hasta llegar a los 22 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, a medida que avance la tarde, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 20 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, con niveles que variarán entre el 39% y el 84% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La combinación de la humedad y las temperaturas puede hacer que el ambiente se sienta más cálido de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad significativa de lluvia, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde la probabilidad de tormenta alcanza el 100%. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.9 mm en total. Es recomendable que los residentes de Mairena del Alcor lleven paraguas o impermeables si planean salir durante la tarde.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 34 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, lo que podría contribuir a una sensación de frescura, a pesar de las temperaturas más cálidas. A medida que el día avance, el viento podría cambiar a direcciones del sur y suroeste, manteniendo una intensidad moderada.

En resumen, el día en Mairena del Alcor se presentará con un cielo mayormente cubierto, temperaturas agradables pero con un aumento en la probabilidad de lluvias por la tarde. Los residentes deben estar preparados para un tiempo variable y llevar consigo protección contra la lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-06T20:57:12.